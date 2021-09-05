В Николаевской области на 5 сентября вакцинировали против COVID-19 284 тысяч 105 людей, из них 1409 — за прошедшие сутки.

Об этом сообщает пресс служба Николаевской областной государственной администрации.

Для прививки использовали вакцины трех компаний.

CORONAVAC — 229 (первая доза —176, вторая доза — 53)

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 348 (первая доза — 229, вторая доза — 119)

MODERNA — 832 (первая доза — 142, вторая доза — 690).

Отметим, что сейчас продолжается пятый этап прививочной кампании, когда вакцинироваться может любой человек. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Напомним, что ситуацию с низкой заболеваемостью коронавирусом в Николаеве управление здравоохранения считает временным затишьем. В то же время, предположить, какой может быть волна, спровоцированная штаммом «Дельта», там не берутся — данных для анализа слишком мало.

Ранее начальница Николаевского горздрава Ирина Шамрай ранее рассказала, что штамм коронавируса «Дельта» поражает, в первую очередь, молодых людей, подростков и беременных женщин. В этом заключается одна из главных его опасностей.

Ранее депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что в бюджете Николаева нет предусмотренных средств на случай возникновения вспышки COVID-19 в городе, вызванной влиянием штаммом «Дельта». В настоящий момент, все деньги горбюджета расписаны по другим статьям расходов, среди которых нет борьбы с коронавирусом.