В Николаевской области на 5 сентября вакцинировали против COVID-19 284 тысяч 105 людей, из них 1409 — за прошедшие сутки.
Об этом сообщает пресс служба Николаевской областной государственной администрации.
Для прививки использовали вакцины трех компаний.
Отметим, что сейчас продолжается пятый этап прививочной кампании, когда вакцинироваться может любой человек. Все прививки являются добровольными и бесплатными.
Напомним, что ситуацию с низкой заболеваемостью коронавирусом в Николаеве управление здравоохранения считает временным затишьем. В то же время, предположить, какой может быть волна, спровоцированная штаммом «Дельта», там не берутся — данных для анализа слишком мало.
Ранее начальница Николаевского горздрава Ирина Шамрай ранее рассказала, что штамм коронавируса «Дельта» поражает, в первую очередь, молодых людей, подростков и беременных женщин. В этом заключается одна из главных его опасностей.
Ранее депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что в бюджете Николаева нет предусмотренных средств на случай возникновения вспышки COVID-19 в городе, вызванной влиянием штаммом «Дельта». В настоящий момент, все деньги горбюджета расписаны по другим статьям расходов, среди которых нет борьбы с коронавирусом.
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В Николаевской области на 5 сентября вакцинировали против COVID-19 284 тысяч 105 людей, из них 1409 — за прошедшие сутки.
Об этом сообщает пресс служба Николаевской областной государственной администрации.
Для прививки использовали вакцины трех компаний.
Отметим, что сейчас продолжается пятый этап прививочной кампании, когда вакцинироваться может любой человек. Все прививки являются добровольными и бесплатными.
Напомним, что ситуацию с низкой заболеваемостью коронавирусом в Николаеве управление здравоохранения считает временным затишьем. В то же время, предположить, какой может быть волна, спровоцированная штаммом «Дельта», там не берутся — данных для анализа слишком мало.
Ранее начальница Николаевского горздрава Ирина Шамрай ранее рассказала, что штамм коронавируса «Дельта» поражает, в первую очередь, молодых людей, подростков и беременных женщин. В этом заключается одна из главных его опасностей.
Ранее депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что в бюджете Николаева нет предусмотренных средств на случай возникновения вспышки COVID-19 в городе, вызванной влиянием штаммом «Дельта». В настоящий момент, все деньги горбюджета расписаны по другим статьям расходов, среди которых нет борьбы с коронавирусом.