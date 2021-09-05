В Николаеве демонтировали новый фонтан на аллее возле Центрального городского стадиона.

Соответствующие фото николаевцы опубликовали в Facebook.

Отметим, что фонтан так и не успели подключить.

— Вот и нет больше фонтана на стадионе Эвис. Демонтировали, — указал Владимир Великий.

Напомним, недавно посреди аллеи, ведущей к Центральному городскому стадиону Николаева, установили небольшой фонтан в виде обнимающихся купидонов под зонтиком. При этом горожане в соцсетях начали критиковать новую архитектурную форму, мол, эта аллея была любимым местом катания на роликах, велосипедах и скейтах.

Директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе рассказал, что фонтан установили по двум причинам: чтобы обозначить пешеходную зону, а также чтобы создать еще одну зону для отдыха горожан, место для фотографий.

Позднее в соцсети он подтвердил, что фонтан уберут.