Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году.

Об этом речь шла на телеканале Интер вечером в воскресенье, 5 сентября.

— Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год, — сказал Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Ранее Кулеба сообщал, что украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Украину.

В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года в должности вице-президента США. В ходе своего визита он принял участие в двусторонних встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который в то время возглавлял правительство.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США. 1 сентября он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.