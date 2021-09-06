В Молдове задержали члена республиканского совета «Молодежной гвардии» (крыло партии социалистов бывшего президента Игоря Додона) Ивана Статняя. Сообщается, что он возглавлял преступную группировку.

Информацию обнародовал deschide.md.

Наркотики продавались через приложение Telegram, которым управлял один из участников этой банды. Таким образом, пользователи приложения получали сообщения-предложения о возможности покупки запрещенных веществ.

Ежедневно члены группы получали от производства наркотиков доход в размере 1100 долларов.

Также организатор и администратор этой сети набирал людей в качестве «курьеров» для разноса наркотиков, а координаты и фотографии с их размещением отправлялись через приложение Telegram «оператору», обслуживающему интересы ОПГ.

Полиция изъяла у человека, близкого к Додону, товара на 115 тысяч долларов.

Напомним, против экс-президента Молдовы Додона начали расследование.

Ранее сообщалось, Игорь Додон летал в Москву за деньгами, необходимыми для финансирования избирательной кампании.

Также стоит отметить, что немецкое издание Bild опубликовало материал о финансировании Кремлем избирательной кампании Игоря Додона в 2020 году. Газета представила документ с оценкой затрат кремлевских кураторов на кампанию Игоря Додона, а также несколько проектов, разработанных российскими политтехнологами.

В то же время в конце июля у министра обороны времен Додона прошел обыск, а самого фигуранта задержали.

При этом журналисты напомнили победившей партии Санду, что в ней обещали сажать коррупционеров за решетку, а Игорь Додон все еще на свободе.