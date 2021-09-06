За воскресенье террористы в зоне ООС четырежды прибегали к нарушению режима «тишины». Обошлось без раненых.

Эту информацию сообщили в штабе ООС.

Первые два обстрела пришлись на Золотое-4, враг применял противотанковые гранатометы.

По направлению Водяного противник бил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Широкино оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов.

На провокации боевиков украинские военные отвечали подавляющим огнем. Раненых за сутки нет.

Сегодняшним утром обстрелов не замечено.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.