Талибан утверждает, что теперь он полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер, последнее препятствие полному контролю над страной.

Об этом передает Washington Post.

В долине к северу от столицы Кабула велись ожесточенные бои, и Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНС) сопротивлялся правлению Талибана.

— Благодаря этой победе наша страна полностью вырвалась из трясины войны, — сказал представитель талибов.

Однако в стане оппозиции заверяют в противоположном положении вещей.

— Это неправда, Талибан не захватил Панджшер. Я отвергаю заявления Талибана, — заявил представитель ФНС Али Майсам.

На фотографиях в социальных сетях были запечатлены боевики Талибана перед воротами резиденции губернатора провинции. Журналистам не удалось независимо проверить эти изображения.

Лидер сил сопротивления Ахмад Масуд сказал, что он открыт для мирных переговоров, еще в воскресенье, призвав талибов прекратить кровопролитие. От террористов-исламистов ответа не последовало.

Стоит отметить, что за последнюю неделю талибы неоднократно заявляли о победе над Ахмадом Масудом и его людьми. В дальнейшем эти слова не находили объективных подтверждений.

Панджшерская долина является домом для почти 200 тысяч человек. Этот регион был центром сопротивления, когда Афганистан находился под советской оккупацией в 1980-х годах и в предыдущий период правления Талибана, с 1996 по 2001 год.

Как сообщалось, талибы заявили в воскресенье, что их силы прорвались в столицу провинции Панджшер.