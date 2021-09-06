США осудили недавние задержание и аресты крымских татар в оккупированном Крыму, призвав Россию немедленно освободить первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла и остальных задержанных.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента, пишет TheБабель.

США считают задержания очередным политически мотивированным рейдом и карательной мерой против Меджлиса и его руководства за сопротивление попытке России аннексировать Крым.

В заявлении указывается, что США подтвердили во время первого саммита «Крымской платформы», что Крым — это Украина, и США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, что 3 и 4 сентября российские силовики в оккупированном Крыму обыскали дома и арестовали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеинова, а также Наримана Джеляла — заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.

Позже в Симферополе силовики задержали около 40 человек у здания так называемого ФСБ в оккупированном Крыму. Задержанные пытались узнать судьбу своих родственников и крымских татар, которых похитили накануне.