Министр юстиции Денис Малюська заявил, что вскоре в следственных изоляторах появятся новые услуги за деньги.

Об этом он рассказал в интервью для НВ.

Речь идет о доступе к сети и телефонным звонкам за дополнительную плату. В мерах безопасности разговоры заключенных будут записываться.

— Более того, сейчас готовится приказ о введении новых сервисов — доступ к звонкам и к интернету для тех, кто находится в следственных изоляторах. У них появится новая платная услуга. Они и сейчас это платят, но взятки преступному миру. А это будет официальный сервис: можно взять, позвонить, разговор будет записан. Значительно дешевле и официально, — объяснил глава ведомства.

Также Денис Малюська добавил, что считает тюремную реформу важнейшим шагом в развитии пенитенциарной системы за последние годы.

Ранее сообщалось, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что экспертиза, которую проводили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз относительно размера ущерба от Николаевского глиноземного завода активистам организации «Стоп ШЛАМ», является необъективной и незаконной.