Министр юстиции Денис Малюська заявил, что вскоре в следственных изоляторах появятся новые услуги за деньги.
Об этом он рассказал в интервью для НВ.
Речь идет о доступе к сети и телефонным звонкам за дополнительную плату. В мерах безопасности разговоры заключенных будут записываться.
— Более того, сейчас готовится приказ о введении новых сервисов — доступ к звонкам и к интернету для тех, кто находится в следственных изоляторах. У них появится новая платная услуга. Они и сейчас это платят, но взятки преступному миру. А это будет официальный сервис: можно взять, позвонить, разговор будет записан. Значительно дешевле и официально, — объяснил глава ведомства.
Также Денис Малюська добавил, что считает тюремную реформу важнейшим шагом в развитии пенитенциарной системы за последние годы.
Ранее сообщалось, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что экспертиза, которую проводили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз относительно размера ущерба от Николаевского глиноземного завода активистам организации «Стоп ШЛАМ», является необъективной и незаконной.
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Министр юстиции Денис Малюська заявил, что вскоре в следственных изоляторах появятся новые услуги за деньги.
Об этом он рассказал в интервью для НВ.
Речь идет о доступе к сети и телефонным звонкам за дополнительную плату. В мерах безопасности разговоры заключенных будут записываться.
— Более того, сейчас готовится приказ о введении новых сервисов — доступ к звонкам и к интернету для тех, кто находится в следственных изоляторах. У них появится новая платная услуга. Они и сейчас это платят, но взятки преступному миру. А это будет официальный сервис: можно взять, позвонить, разговор будет записан. Значительно дешевле и официально, — объяснил глава ведомства.
Также Денис Малюська добавил, что считает тюремную реформу важнейшим шагом в развитии пенитенциарной системы за последние годы.
Ранее сообщалось, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что экспертиза, которую проводили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз относительно размера ущерба от Николаевского глиноземного завода активистам организации «Стоп ШЛАМ», является необъективной и незаконной.