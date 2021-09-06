Вчера, 5 сентября, украинская диаспора провела акцию во Вроцлаве, во время которой выдвинула требования расследовать обстоятельства смерти 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе.

Об этом сообщают организаторы мероприятия в Facebook.

Участники мирного собрания заявили, что глава полиции города должен уйти в отставку, чтобы идентичная ситуация больше никогда не повторилась. Пришедшие несли лозунг «Остановим убийц из полиции».

Также на акции звучали кричалки, характеризующие польских правоохранителей — «позор», «бандиты». Мелькали баннеры «У вас кровь на руках», «Я не хочу бояться полицейского».

Сообщается, что митинг прошел без происшествий, на него приходили люди различного возраста, а собравшиеся пообещали, что будут выходить на улицу до получения гарантий безопасности украинских граждан в Польше.

Напомним, 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко скончался во Вроцлавском вытрезвителе во время вмешательства полиции. Польская пресса заинтересовалась делом и провела собственное расследование.