Вчера, 5 сентября, украинская диаспора провела акцию во Вроцлаве, во время которой выдвинула требования расследовать обстоятельства смерти 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе.
Об этом сообщают организаторы мероприятия в Facebook.
Участники мирного собрания заявили, что глава полиции города должен уйти в отставку, чтобы идентичная ситуация больше никогда не повторилась. Пришедшие несли лозунг «Остановим убийц из полиции».
Также на акции звучали кричалки, характеризующие польских правоохранителей — «позор», «бандиты». Мелькали баннеры «У вас кровь на руках», «Я не хочу бояться полицейского».
Сообщается, что митинг прошел без происшествий, на него приходили люди различного возраста, а собравшиеся пообещали, что будут выходить на улицу до получения гарантий безопасности украинских граждан в Польше.
Напомним, 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко скончался во Вроцлавском вытрезвителе во время вмешательства полиции. Польская пресса заинтересовалась делом и провела собственное расследование.
|
Про гідність та самоповагуСтанислав Мартиросов
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
Вчера, 5 сентября, украинская диаспора провела акцию во Вроцлаве, во время которой выдвинула требования расследовать обстоятельства смерти 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе.
Об этом сообщают организаторы мероприятия в Facebook.
Участники мирного собрания заявили, что глава полиции города должен уйти в отставку, чтобы идентичная ситуация больше никогда не повторилась. Пришедшие несли лозунг «Остановим убийц из полиции».
Также на акции звучали кричалки, характеризующие польских правоохранителей — «позор», «бандиты». Мелькали баннеры «У вас кровь на руках», «Я не хочу бояться полицейского».
Сообщается, что митинг прошел без происшествий, на него приходили люди различного возраста, а собравшиеся пообещали, что будут выходить на улицу до получения гарантий безопасности украинских граждан в Польше.
Напомним, 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко скончался во Вроцлавском вытрезвителе во время вмешательства полиции. Польская пресса заинтересовалась делом и провела собственное расследование.