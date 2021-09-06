Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток-2» достроят в ближайшие дни.
Об этом пишет «Интерфакс».
Сергей Лавров добавил, что после завершения стороительства «Сервеный поток-2» начнет работать.
— Он достроен будет через несколько дней, работать начнет, — сказал он.
Напомним, что во время встречи Владимира Зеленского с министром экономики США Дженнифер Грэнхольм собеседники обсудили вопросы энергобезопасности Украины и региона и «детально обменялись мнениями» по поводу угроз проекта «Северный поток-2» для безопасности Украины и энергобезопасности в Европе.
Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2» который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток-2» достроят в ближайшие дни.
Об этом пишет «Интерфакс».
Сергей Лавров добавил, что после завершения стороительства «Сервеный поток-2» начнет работать.
— Он достроен будет через несколько дней, работать начнет, — сказал он.
Напомним, что во время встречи Владимира Зеленского с министром экономики США Дженнифер Грэнхольм собеседники обсудили вопросы энергобезопасности Украины и региона и «детально обменялись мнениями» по поводу угроз проекта «Северный поток-2» для безопасности Украины и энергобезопасности в Европе.
Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2» который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.