Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток-2» достроят в ближайшие дни.

Об этом пишет «Интерфакс».

Сергей Лавров добавил, что после завершения стороительства «Сервеный поток-2» начнет работать.

— Он достроен будет через несколько дней, работать начнет, — сказал он.

Напомним, что во время встречи Владимира Зеленского с министром экономики США Дженнифер Грэнхольм собеседники обсудили вопросы энергобезопасности Украины и региона и «детально обменялись мнениями» по поводу угроз проекта «Северный поток-2» для безопасности Украины и энергобезопасности в Европе.

Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2» который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.