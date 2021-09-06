Депутат Баштанского райсовета Александр Воротынцев, которого после вооруженного конфликта суд отправил под домашний арест, снова устроил конфликт на полях из-за урожая на территории Константиновской ОТГ в Николаевской области.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил общественный активист Денис Жело.

Он сообщил, что ранее Печерский районный суд Киева своим решением отправил Александра Воротынцева под ночной домашний арест, который предусматривает его нахождение дома в период с 21:00 до 6:00.

Однако, несмотря на это, 3 сентября поздно вечером Александр Воротынцев находился на полях Константиновской ОТГ.

— Депутат-беспредельщик Воротынцев организовал очередной рейдерский захват чужого сельскохозяйственного урожая. Конфликт произошел на территории Константиновской ОТГ. В 22:00 Воротынцев находился на поле, размахивая руками, оскорбляя и угрожая законным арендаторам сельскохозяйственных земель: «У тебя дети маленькие, ты за это пострадаешь - за пи*жь. Понял!», - пишет Денис Жело.

Он сообщил, что в это время на месте находились сотрудники полиции и другие участники сельскохозяйственного конфликта.

— Не имея на руках ни одного разрешительного документа, Воротынцев заявлял, что посеял на этом поле рапс, но при этом вывел на поля технику для сбора семечки. Воротынцев приехал на чёрной Тойоте с госномером - 7977.Совсем недавно, Воротынцев оскорблял семью воина АТО Леонида Куйбара, который в это время находился в СИЗО. Кстати, Леонид уже дома, поэтому Воротынцев, если хватит духу, может заехать в гости и сказать ему это в лицо, - написал Денис Жело.

Он обратился к руководству Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции с просьбой принять меры соответствующего реагирования в отношении депутата Баштанского районного совета Александра Воротынцева, который, по его словам, занимается рейдерством, фальсификацией документов, оказывая давление на конкурентов по сельскохозяйственному бизнесу.

— Человек, который расстрелял людей из автомата, до сих пор ходит на свободе и продолжает заниматься преступной деятельностью. Изолируйте Воротынцева - он опасен для общества!, - считает активист.

Как известно, в мае на полях предприятия «Эрка» в селе Новоингулка Новоодесского района появились неизвестные, которые на тракторе распрыскивали химикаты, чтобы уничтожить урожай. В результате, там произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали два человека. Адвокат компании «Эрка» Николай Герасимец заявил о попытке рейдерского захвата со стороны жителя Новобугского района Александра Воротынцева.