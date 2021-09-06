Адвокаты пятого президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко заявили, что дело против него «срочно закрыли» перед поездкой президента Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По словам адвоката Игоря Голованя, уголовное производство, зарегистрированное по заявлению олигарха Игоря Коломойского, «закрыли буквально синхронизировано с вылетом президента Зеленского в США».

— Суть этого клеветнического уголовного производства по заявлению Коломойского была в том, что он обвинял пятого президента Украины Петра Порошенко и руководство тогдашнего Нацбанка Украины, Гонтареву и Рожкову, в том, что они «мешали хозяйственной деятельности» Коломойского, «изыскивали и раскрывали коммерческую тайну» Коломойского, «злоупотребляли властью и служебным положением», — заявил Игорь Головань.

Адвокат сказал, что производство зарегистрировали при участии Печерского суда и расследовали более года, а закрыли «как раз перед приземлением президента Зеленского в США». Защита Петра Порошенко утверждает, что Зеленский якобы хотел избежать вопросов, которые бы вызвало активное производство в США.

— Поэтому «независимые» правоохранительные органы, которые нам много раз подчеркивали, что ни Офис президента, ни лично Владимир Зеленский не имеет никакого влияния, таким образом синхронизировались. И у нас теперь есть еще один кусочек этого пазла, — добавил адвокат Илья Новиков.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины.