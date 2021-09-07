Министр внутренних дел Денис Монастырский представил свою сформированную команду.

Об этом сообщает пресс-служба МВД

Денис Монастырский рассказал, что первым заместителем министра внутренних дел стал Евгений Енин.

— Енин опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Нацполицию, — сказал Денис Монастырский.

Заместитель министра Богдан Драпятый будет отвечать за связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД.

Заместитель главы МВД Мэри Акопян будет координировать и сопровождать международную деятельность МВД.

Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили продолжит работу по формированию государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности.

Заместитель министра Игорь Бондаренко будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.

Сергей Гончаров продолжит работу в должности заместителя министра в направлении реализации международных проектов, которые заложены в деятельности МВД (контракт с Airbus Heliсopters по поставкам французских вертолетов, контракт с OСЕА по изготовлению и поставке 20 пограничных патрульных катеров).

Заместитель министра Екатерина Павличенко продолжит работу в направлении соблюдения прав человека, противодействию гендерному насилию и гендерному равенству.

Напомним, бывший заместитель министра МВД Антон Геращенко недавно получил должность советника главы ведомства.