Министр внутренних дел Денис Монастырский представил свою сформированную команду.
Об этом сообщает пресс-служба МВД
Денис Монастырский рассказал, что первым заместителем министра внутренних дел стал Евгений Енин.
— Енин опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Нацполицию, — сказал Денис Монастырский.
Заместитель министра Богдан Драпятый будет отвечать за связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД.
Заместитель главы МВД Мэри Акопян будет координировать и сопровождать международную деятельность МВД.
Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили продолжит работу по формированию государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности.
Заместитель министра Игорь Бондаренко будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.
Сергей Гончаров продолжит работу в должности заместителя министра в направлении реализации международных проектов, которые заложены в деятельности МВД (контракт с Airbus Heliсopters по поставкам французских вертолетов, контракт с OСЕА по изготовлению и поставке 20 пограничных патрульных катеров).
Заместитель министра Екатерина Павличенко продолжит работу в направлении соблюдения прав человека, противодействию гендерному насилию и гендерному равенству.
Напомним, бывший заместитель министра МВД Антон Геращенко недавно получил должность советника главы ведомства.
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Министр внутренних дел Денис Монастырский представил свою сформированную команду.
Об этом сообщает пресс-служба МВД
Денис Монастырский рассказал, что первым заместителем министра внутренних дел стал Евгений Енин.
— Енин опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Нацполицию, — сказал Денис Монастырский.
Заместитель министра Богдан Драпятый будет отвечать за связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД.
Заместитель главы МВД Мэри Акопян будет координировать и сопровождать международную деятельность МВД.
Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили продолжит работу по формированию государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности.
Заместитель министра Игорь Бондаренко будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.
Сергей Гончаров продолжит работу в должности заместителя министра в направлении реализации международных проектов, которые заложены в деятельности МВД (контракт с Airbus Heliсopters по поставкам французских вертолетов, контракт с OСЕА по изготовлению и поставке 20 пограничных патрульных катеров).
Заместитель министра Екатерина Павличенко продолжит работу в направлении соблюдения прав человека, противодействию гендерному насилию и гендерному равенству.
Напомним, бывший заместитель министра МВД Антон Геращенко недавно получил должность советника главы ведомства.