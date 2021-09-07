Верховная Рада в конце сентября текущего года может рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины.

Об этом сообщил на брифинге глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, информирует «Интерфакс-Украина».

— Отставки (министров, — прим.) по времени — это где-то в конце сентября, последняя декада, — сказал Давид Арахамия.

Он уточнил, что на протяжении лета фракция сделала внутренний рейтинг всех членов Кабмина, опросив депутатов.

Давид Арахамия отказался называть фамилии «лидеров и аутсайдеров» этого рейтинга, поскольку если «сегодня мы назовем любую фамилию, завтра его уже перестанут слушаться в министерстве» и, таким образом, возникнет угроза остановки работы министерства на две-три недели.

— Мне кажется, что это — такие вот преждевременные заявления — мешает государственному управлению, — добавил Давид Арахамия.

Ранее Давид Арахамия исключал кадровые ротации в правительстве до осени.

Напомним, 15 июля, Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.