Минские переговоры нужно сохранять даже после привлечения США, поскольку альтернативной площадки для урегулирования конфликта Украины с РФ — нет.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время ток-шоу «Свобода слова» на ICTV, пишет РБК-Украина.

— Вопрос «Минска» на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США - возможность привлечения их к тем или иным международным площадкам по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, — заявил Алексей Резников.

Он считает, что это может быть продолжением Минских переговоров, потому что, к сожалению, другого площадки до сих пор нет.

— «Минск» ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно хранить. Любые переговоры нужно сохранять, — сообщил Алексей Резников.

Ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предложил разместить в Украине подразделения американских военных и развернуть системы ПВО в ответ на угрозу размещения Россией ядерногооружия в Крыму.