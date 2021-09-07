Польский Сейм одобрил президентский указ о введении чрезвычайного положения. Это положение действует с четверга в приграничной зоне с Беларусью, в которой скоро пройдут совместные учения Москвы-Минска «Запад-2021».

Об этом пишет польская газета Wiadomosci.

Сейм может отменить указы президента абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины установленного законом числа депутатов. 168 депутатов проголосовали за отмену чрезвычайного положения, 247 депутатов проголосовали против, 20 воздержались. Таким образом, сейм не отменил решение Анджея Дуды.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал депутатов от оппозиции, которые бойкотировали указ.

— Вы играете роль, которой аплодируют в Москве и Минске, — глава правительства. обратился к левым депутатам.

Министр внутренних дел Мариуш Каминский напомнил о предстоящих российско-белорусских учениях «Запад-2021».

— Это крупнейшие учения на западе России и Беларуси за многие годы. Мы не хотим случайных, драматических ситуаций на польско-белорусской границе. Мы не хотим давать другой стороне, российским и белорусским коммандос, проводящим там учения, никаких предлогов для провокаций на польско-белорусской границе, — отметил глава ведомства.

Напомним, Латвия предупреждает, что во время совместных российско-белорусских военных маневров «Запад-2021»‎ на границе соседей Беларуси могут устроить провокации.