В селе Рясное-Русское Львовской области директор садового кооператива устроил кладбище на пустом участке земли, где начал оказывать похоронные услуги на коммерческой основе.
Как сообщили в ГУ Нацполиции Львовщины, предпринимателя сдали его же подчиненные.
Полиция начала проверку. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины (Самовольный захват земельного участка).
Директору садоводства грозит арест на полгода или штраф в размере 300 минимальных доходов.
Местные правоохранители отрядили на кладбище сотрудников, чтобы они выяснили подноготную этого случая.
Ранее сообщалось, в Николаевском городском совете рассматривают вопрос рекультивации городских кладбищ.
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В селе Рясное-Русское Львовской области директор садового кооператива устроил кладбище на пустом участке земли, где начал оказывать похоронные услуги на коммерческой основе.
Как сообщили в ГУ Нацполиции Львовщины, предпринимателя сдали его же подчиненные.
Полиция начала проверку. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины (Самовольный захват земельного участка).
Директору садоводства грозит арест на полгода или штраф в размере 300 минимальных доходов.
Местные правоохранители отрядили на кладбище сотрудников, чтобы они выяснили подноготную этого случая.
Ранее сообщалось, в Николаевском городском совете рассматривают вопрос рекультивации городских кладбищ.