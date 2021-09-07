В селе Рясное-Русское Львовской области директор садового кооператива устроил кладбище на пустом участке земли, где начал оказывать похоронные услуги на коммерческой основе.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Львовщины, предпринимателя сдали его же подчиненные.

Полиция начала проверку. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины (Самовольный захват земельного участка).

Директору садоводства грозит арест на полгода или штраф в размере 300 минимальных доходов.

Местные правоохранители отрядили на кладбище сотрудников, чтобы они выяснили подноготную этого случая.

Ранее сообщалось, в Николаевском городском совете рассматривают вопрос рекультивации городских кладбищ.