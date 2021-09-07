Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 7 сентября, в последний раз выступила перед Бундестагом в преддверии парламентских выборов.

Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления она говорила о борьбе с изменением климата, о развитии «зеленой» энергетики, о противодействии терроризму и киберпреступности. Также Ангела Меркель призвала вакцинироваться.

Канцлер поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армина Лашета.

— Отнюдь не все равно, кто будет в следующем правительстве. Либо это будет правительство с социал-демократами и «зелеными», которое принимает во внимание поддержку левых или как минимум не исключает такое развитие событий, — сказала она.

В ответ на выкрики со стороны фракции Левой партии, Ангела Меркель сказала: «Я просто говорю правду».

— Либо в правительстве может быть ХДС/ХСС с Армином Лашетом, который на умеренных и центристских позициях поведет нас в будущее, — продолжала она.

Ангела Меркель снова перебили, на что она ответила более эмоционально: «Я уже 30 лет являюсь депутатом Бундестага и не знаю, где еще обсуждать такое, как не тут — в сердце нашей демократии».

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. Новый канцлер будет назначен в течение 30 дней после них.

Поддержка партийного блока канцлера Германии Ангелы Меркель снизилась в ходе последних социологических опросов перед грядущими осенью парламентскими выборами.