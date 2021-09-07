Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, лучшие шансы пройти в парламент имели бы 4 политсилы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 2-4 сентября 2021 года, пишет «Украинская правда».

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» – 14,1%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,4%, «Батькивщина» – 10,6%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию «Сила и честь» поддерживают 4,9%, партию Мураева «Наши» – 4,7%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» – 4,5%, Радикальную партию Ляшко – 4,2%, партию Шария – 3,6%, «УДАР Виталия Кличко» – 3,4%, условную партию Притулы – 3,2%. Рейтинг других партий – до 3%.

Опрос проводился 2-4 сентября 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров) социологи опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко занял первое место в Народном рейтинге «100 современников, которые изменили Украину».