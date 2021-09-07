В результате хакерской атаки доступ к онлайн-системе переписи населения Болгарии был ограничен на несколько часов.

Об этом передает Dnevnik.

Хакеры уже идентифицированы, а адреса, с которых происходит атака серверов NSI, заблокированы.

— Атаки — это не просто попытка получить данные. Иногда они проводятся, чтобы заблокировать систему и помешать ей работать должным образом, — заявил председатель Национального статистического института (НСИ) Сергей Цветарский.

Пресса страны пишет о большом интересе к национальной переписи, которая началась в полночь. К 7 утра зарегистрировались 3 571 человек. Это 18-я национальная перепись населения, первая из которых была проведена в 1871 году.

— Нас интересуют не конкретные лица и их данные, а обобщенные данные, — гарантировали в НСИ и заверили, что личные данные защищены законом.

Перепись будет проходить в два этапа — электронная самоперепись (с 7 по 17 сентября) и классическим способом с интервьюерами (с 18 сентября по 3 октября). Перепись является обязательной по закону, и если кто-то откажется ее проходить, ему грозит штраф в размере 160 левов. Председатель НСИ Сергей Цветарский ожидает, что около 70% людей будут подсчитаны электронным способом.

Подготовлен специальный медицинский протокол для второго этапа переписи, когда 27 тысяч счетчиков будут ходить по домам людей, не зарегистрировавшихся в интернете.

Ранее сообщалось, в 2021 году всеукраинскую перепись населения, вероятнее всего, не проведут.