Бандформирования «ДНР» проходят обучение по стрельбе из реактивной артиллерии «Град». Эта система залпового огня запрещена минскими соглашениями.

Об этом сообщает Depo.Донбасс.

Подконтрольные «ДНР» журналисты публично все это освещают, не маскируя намерения.

— С расчетами РСЗО БМ-21 «Град» на полигоне в глубине, по установленным Минской соглашении линиями отвода, проведены плановые контрольные занятия по управлению огнем, — сообщают сайты-марионетки сепаратистов.

Боевики спокойно отчитываются, что «тестировали» системы залпового огня для «повышения боеспособности расчетов».

— В данный момент проходят занятия по специальной подготовке — мы отрабатываем нормативы занятия неподготовленной огневой позиции, наведение на учебную цель, а также временное оставление огневой позиции, — рассказал один из боевиков.

Напомним, пророссийские боевики сбросили с беспилотника две самодельные мины на жилой сектор населенного пункта Зайцево на Донбассе