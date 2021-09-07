Оппозиционные режиму Александра Лукашенко беларусы нашли слова поддержки для «Крымской платформы».
Об этом заявляет организация «Беларуский дом в Украине».
Представители общины считают необходимым дальнейшее присутствие представителей независимой Беларуси в формате Крымской платформы.
— Накануне Дня Независимости Украины состоялась «Крымская платформа», которой мы не смогли проявить должное внимание. Ее эффективность признана всеми 43 странами-участницами, включая США, Канаду, Японию и ведущие страны Запада. Россия и ее сателлиты путем низкопробной пропаганды пытаются обесценить этот начинание и только подчеркивает значимость платформы, — говорится в сообщении.
В организации предложили сторонникам ознакомиться с «Крымской платформой» поближе.
— Голос свободной Беларуси должен быть услышан при создании новых экономических и геополитических союзов. Наш голос, а не шипение усатого тирана, который захватил нашу республику, — акцентировали в диаспоре.
Напомним, главу эмигрантской организации Виталия Шишова нашли мертвым 3 августа.
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Оппозиционные режиму Александра Лукашенко беларусы нашли слова поддержки для «Крымской платформы».
Об этом заявляет организация «Беларуский дом в Украине».
Представители общины считают необходимым дальнейшее присутствие представителей независимой Беларуси в формате Крымской платформы.
— Накануне Дня Независимости Украины состоялась «Крымская платформа», которой мы не смогли проявить должное внимание. Ее эффективность признана всеми 43 странами-участницами, включая США, Канаду, Японию и ведущие страны Запада. Россия и ее сателлиты путем низкопробной пропаганды пытаются обесценить этот начинание и только подчеркивает значимость платформы, — говорится в сообщении.
В организации предложили сторонникам ознакомиться с «Крымской платформой» поближе.
— Голос свободной Беларуси должен быть услышан при создании новых экономических и геополитических союзов. Наш голос, а не шипение усатого тирана, который захватил нашу республику, — акцентировали в диаспоре.
Напомним, главу эмигрантской организации Виталия Шишова нашли мертвым 3 августа.