Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская открыла свою общественную приемную, куда с понедельника по пятницу могут обращаться все николаевцы для решения своих проблем.

Об этом Татьяна Домбровская рассказала «Преступности.НЕТ».

— Уже почти год, как я являюсь депутатом Николаевского городского совета, и за это время ко мне поступила масса обращений от граждан. Именно поэтому, для того, чтобы моя работа как депутата и главы фракции «Слуга народа» была более эффективной, я приняла решение открыть общественную приемную, - сообщила глава фракции «Слуга народа».

По ее словам, в последнее время часто поступают жалобы на стройки возле жилых домов, которые нарушают строительные нормы. Также недавно приходили родители школьников, которые сообщили о том, что у учеников 7-х классов нет учебников, при этом с родителей в школах собирают деньги, например, на жалюзи или покупку телевизоров. Помимо этого, николаевцы жалуются на разбитые дороги, мусор или просят помочь с ремонтом в многоэтажках.

— Сейчас, когда началась подготовка к формированию бюджета Николаева на 2022 год, крайне важна коммуникация с горожанами, чтобы, включить в бюджет будущего года ремонты или приобретение необходимого оборудования, решение проблем, о которых чиновники могут забыть, - отметила Татьяна Домбровская.

Общественная приемная работает с августа в Николаеве по улице Шнеерсона, 39 ежедневно, с понедельника по пятницу с 9:00 утра и до 18:00 вечера. Там постоянно находятся помощники, которые принимают обращения и жалобы от граждан.

Дважды в месяц, в первую и третью среду месяца с 9:00 и до 12:00 можно попасть на прием к Татьяне Домбровской по тому же адресу. Записаться на прием можно по телефону (073) 700 85 55 или по электронной почте tetyanadombrovska.official@gmail.com.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская раскритиковала прогноз бюджета города до 2024 года, согласно которому, освоив миллионы гривен, готовность объектов составит от 7% до 50%.