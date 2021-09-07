Центральный районный суд Николаева рассмотрит иск частного нотариуса Людмилы Черной против депутата Николаевского областного совета Юрия Кормышкина.

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, пишут НикВести.

Сообщается, что 26 августа судья Людмила Шолох рассмотрит иск частного нотариуса Людмилы Чёрной, которая просит взыскать с депутата Юрия Кормышкина 5 миллионов 188 тысяч гривен долга за услуги, которые она оказывала по договору. При этом, в своём исковом заявлении нотариус также просила суд наложить арест на дом депутата.

Помимо этого, указывается, что выполнение работ, за которые депутат задолжал нотариусу деньги, «подтверждается актом приема-передачи услуг от 18 мая 2021 года».

В результате, суд удовлетворил иск нотариуса и наложил арест на дом Юрия Кормышкина: «Учитывая имущественный характер исковых требований, суд считает необходимым принять меры обеспечения иска путём наложения ареста на жилой дом».

Указывается, что подготовительное судебное заседание состоится 21 сентября в 10:00.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета, аграрий Юрий Кормышкин за день оформил 657 гектаров земли в аренду у Снигиревской райгосадминистрации.