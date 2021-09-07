Южная Корея после успешных испытаний баллистической ракеты подводного запуска стала восьмой страной, которая владеет подобным оружием.

Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что запуск ракеты провели в прошлом месяце под руководством Агентства оборонных разработок Южной Кореи.

Запуск происходил с новой субмарины Dosan Ahn Chang-ho, оснащенной шестью вертикальными пусковыми контейнерами. Считается, что эта БРПЛ Hyunmoo 4-4 — модификация ракеты Hyunmoo-2B с дальностью полета около 500 км и что ее будут оснащать неядерными боеголовками.

На сегодня такими ракетами обладают США, Россия, Британия, Франция, Индия, Китай, КНДР и Южная Корея.

Ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету с подводной лодки.