Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в шутку пообещал первой забеременевшей после COVID-вакцинации местной жительнице 100 тысяч гривен премии.

Свое предложение он опубликовал в Facebook.

Ирония Руслана Марцинкива связанна с тем, что в соцсетях распространяется множество слухов и мифов о вреде вакцинации против коронавируса, в частности для беременных и тех, кто планирует беременность.

— А еще — дам премию 100 тысяч тому, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации. Шучу конечно. Но в сказанном смешного мало. Потому что все это — мифы, которые распространяются в сетях о страхах вакцинации. О якобы побочных эффектах и последствиях от прививки, — написал Руслан Марцинкив.

Городской голова также пошутил, что дал поручение следить за тем, не вырастут ли у секретаря городского совета Виктора Синишина рога и копыта после вакционации. По словам Руслана Марцинкива, такая теория также якобы распространяется в сети.

— Дал на оперативном совещании протокольное поручение наблюдать, не вырастут ли у секретаря городского совета Виктора Синишина рога и копыта. Потому что читал в интернете, что от вакцинации вырастают. Только не ясно, от первой вакцины, или от второй? Он публично вакцинировался на прошлом заседании исполнительного комитета. А теперь народ волнуется, в комментариях спрашивают, все ли хорошо. Поэтому даю такое поручение, — пошутил Руслан Марцинкив.

Ранее сообщалось, что городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от сотрудников горсовета вакцинироваться — в противном случае их ждет увольнение.