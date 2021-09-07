Заместительница министра юстиции Елена Высоцкая рассказала, что кандидатов на должность отбирали среди тех, кто закончил компьютерные курсы и хотел работать в ведомстве.

Об этом она рассказала в комментарии для hromadske.

По ее словам, трудоустройство пожизненно заключенного человека было сложным вопросом.

— Во-первых, все думали, что это фейк, это невозможно или нецелесообразно. В Украине такого опыта не было. Но на самом деле, это хорошая инициатива для того, чтобы привлечь внимание к трудоустройству людей, отбывающих наказание, — сказала Елена Высоцкая.

Женщина, которую приняли на должность, получает задания по электронной почте, выполняет их и возвращает. Елена Высоцкая говорит, что женщина написала заявление о неразглашении своих персональных данных и пока воздерживается от общения с журналистами.

— Мы понимали, что к проекту будет много внимания, но мы держим дистанцию, — отметила заместительница.

Она добавила, что для пожизненно заключенных важна профессиональная реализация.

— Для них, особенно для пожизненно осужденных, очень важно оставаться полезными в этой жизни, занимать свое время и реализовываться профессионально. Потому что это пытка — быть без занятия и целей, — говорит Елена Высоцкая.

По ее словам, обычный рыночный работодатель не имеет ограничений, которые есть у госоргана, поэтому может трудоустроить большее количество людей. Заместительница говорит, что Минюст не может трудоустроить всех, но может показать пример, чтобы другие трудоустраивали заключенных.

— Это хороший проект, и, возможно, найдутся смелые работодатели, которые к нам придут. А наша задача уже скоммуницировать осужденного с ними, — подчеркнула Елена Высоцкая.

Она отмечает, что этот проект может быть полезным не только пожизненно заключенным, но и тем, кто отбывает конкретный срок.

— Их (осужденных — прим.) нужно учить работать, если они не умели до этого. Ведь осужденные на срок завтра станут с нами в общественном транспорте, будут соседями, будут на тех же улицах, что и мы, — сказала заместительница министра.

Напомним, в конце августа стало известно, что министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство женщину, которая приговорена к пожизненному заключению.