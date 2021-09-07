Еврокомиссия объявила об обращении в Суд ЕС с предложением наложить финансовое взыскание на Польшу за неисполнение рекомендаций Еврокомиссии и предыдущих решений суда ЕС об устранении правовых противоречий между законодательством Польши и законодательством ЕС по обеспечению независимости судей.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

— Еврокомиссия приняла сегодня два отдельные решения, связанные с решениями Суда ЕС и с тем, что действия польской власти продолжают подрывать деятельность судебной системы Польши. Во-первых, Еврокомиссия решила просить Суд ЕС наложить финансовые взыскания на Польшу для того, чтобы обеспечить исполнение решения суда ЕС относительно временных мер в соответствии со статьей 279 Соглашения ЕС (от 14 июля 2021 года). Это решение касается функционирования Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши и приостановления других положений законодательства Польши, влияющих на независимость судей, — отмечается в сообщении.

Как подчеркивается, Еврокомиссия просит Суд ЕС ввести взыскание против Польши, которое будет применяться ежедневно, весь период, пока меры, предусмотренные упомянутым решением суда ЕС, будут в полной мере реализованы.

Вторым решением Еврокомиссия решила направить Польше письмо «формального сообщения» в рамках правовой процедуры в соответствии со статьей 260 Соглашения ЕС, в связи с неприятием необходимых мер для исполнения решения суда ЕС от 15 июля 2021 года, которым установлено несоответствие польского законодательства по дисциплинарному режиму для судей с законодательством ЕС.

Как напоминается в документе, 20 июля этого года Еврокомиссия направила Польше официальное письмо относительно двух вопросов в контексте исполнения решения суда ЕС относительно временных мер (от 14 июля), а также по решению суда ЕС о несоответствии национального законодательства Польши правовым нормам ЕС (от 15 июля). В этом письме Еврокомиссия просила Польшу проинформировать о мерах, осуществленных для исполнения упомянутых решений Суда ЕС.

Правительство Польши ответило на этот официальный запрос Еврокомиссии 16 августа. В свою очередь Еврокомиссия пришла к выводу, что Польша не осуществила все необходимые меры для исполнения решений Суда ЕС и продолжает применять законодательство, которое было обжаловано на европейском уровне, включая применение дисциплинарных мер против судей и продолжение деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши.

Как сообщает Укринформ, сегодня в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в комментарии журналистам подчеркнул, что Еврокомиссия не определяет размер финансового взыскания, которое должно накладываться на Польшу за неисполнение решений суда ЕС, поскольку конкретный объем такого взыскания должен определять сам Суд ЕС в ходе рассмотрения дела.

Напомним, в декабре 2019 года Сейм Польши принял поправки к законам о структуре судов общей юрисдикции и Верховном суде. Принятые поправки расширяют, в частности, полномочия дисциплинарного представителя судов общей юрисдикции и Чрезвычайной контрольной палаты Верховного суда по части урегулирования дел в случаях оспаривания статуса судьи или его полномочий вершить правосудие.