Игорь Копытин

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Копытин посетил Николаевский глиноземный завод и пообещал вплотную заняться проблемой красного шлама и найти компромиссное решение проблем жителей близлежащих сел.

Об этом Игорь Копытин написал на своей странице в Facebook.

Политик рассказал, что на прошлой неделе он посетил НГЗ вместе с исполняющим обязанности начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Владиславом Мартыченко.

«Вопрос относительно работы этого завода не утихает десятилетиями, и понимаю, почему - есть четкий запрос от жителей Галициновской общины (и не только от них) на чистую окружающую среду, есть вопрос относительно того, насколько правильно происходит растаможивание бокситной руды по льготным условиям и, в соответствие с этим, получает ли бюджет общины столько денег, сколько должен получать, учитывая такое соседство», - пишет Игорь Копытин.

Кроме того, отметил народный избранник, есть государственная позиция, ведь завод дает рабочие места, является бюджетообразующим предприятием.

«А потому, чтобы разобраться в ситуации досконально, сделать выводы и работать с ними, нужно понимать, с чем мы имеем дело. Насколько шламовые поля являются вредными для людей и окружающей среды? Насколько правильным является хранение этого шлама в качестве отходов в таком большом количестве на территории нашей страны? Что может дать завод общине?», - написал Игорь Копытин.

Он отметил, что, побывав на заводе, он увидел от руководства НГЗ готовность работать с этим вопросов и искать компромисс.

Игорь Копытин, в свою очередь, готовит запросы в профильные министерства, которые дадут соответствующую информацию.

«От себя пока могу сказать одно - эту ситуация я не отпущу и сделаю все, что зависит от народного депутата, чтобы обеспечить в рамках закона жителям общины комфорт, а бюджету общины - регулярные поступления», - написал Игорь Копытин.

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