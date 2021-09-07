Парламент Грузии принял законопроект, который освобождает от ответственности участников событий 20 июня 2019 года.

Об этом сообщает Грузия Online.

Документ утвердили в третьем чтении. Согласно законопроекту, все, кто совершил преступления во время событий 19−21 июня 2019 года в Тбилиси, будут освобождены от уголовной ответственности и наказания, а также от условного наказания. Это также касается всех, кто готовил и пытался совершить преступления в этот период. Их будут считать не имеющими судимость.

Вечером 20 июня 2019 года в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Недовольство общественности вызвал тот факт, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов в качестве ведущего сессии Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло главы парламента Грузии.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тысяч человек.