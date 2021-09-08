Швеция приступит к следующему этапу своего национального плана по снятию карантинных ограничений в конце сентября: будут отменены почти все ограничения для работы ресторанов и проведения публичных мероприятий.

Об этом сообщает The Local.

Этот новый этап (четвертый из пяти) начнется с 29 сентября.

— Отменяются практически все ограничения — лимиты на количество участников внутри помещений и на улице, а также требования по дистанции между сиденьями. Это важный сигнал для организаторов по всей стране, — отметила министр культуры Швеции Аманда Линд.

Она также подчеркнула, что в Швеции полностью вакцинированы от коронавируса уже 70% взрослого населения, и 80% получили хотя бы одну дозу.

Правительство планирует рассмотреть возможность применения ковид-сертификатов на особо крупных массовых мероприятиях, но речь не идет о том, чтобы делать такое требование обязательным для проведения крупных мероприятий.

Напомним, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове заявила, что сейчас мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, которое, однако, находится на достаточно высоком уровне.