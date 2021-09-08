День города в 2019 году

В связи с мероприятиями ко Дню города на части улицы Адмиральской в Николаеве перекроют проезд.

Такое решение приняли на заседании исполкома в среду, 8 сентября, передают НикВести.

Движение перекроют по улице Адмиральской от Декабристов до Московской и по Соборной на участке от Набережной до Адмиральской с 8:00 9 сентября до 23:55 13 сентября.

Также 10 сентября перекроют проезд на площадь Судостроителей с 16:00 до 21:00.

Напомним, что изначально звездными гостями на концерте к 232-летию Николаева должны были стать Полиграф Шарикоff и группа «Агонь».Некоторые пользователи николаевского сегмента соцсети Faebook негативно восприняли новость о том, что на праздновании Дня города запланировано выступление Полиграфа Шарикоffа из-за того, что в июле этого года Полиграф Шарикоff во время фестиваля «Купалье» в белорусском городе Александрия проверил на крепость рукопожатие президента Беларуси Александра Лукашенко. Тогда он заявил, что оно «оно самое сильное в Европе — восточной, центральной и западной».

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов также раскритиковал организаторов Дня города, которые собирались пригласить белорусского реп-исполнителя. Он призывал изменить программу празднования, отменив выступление Сергея Пархоменко.

Спустя день стало известно, что белорусский рэп-исполнитель Полиграф Шарикоff (Сергей Пархоменко) не выступит в Николаеве 11 сентября на главном концерте ко Дню города. Основная версия — изменения в его гастрольном графике.

Вместо него на вечернем концерте выступит группа Pianoбой — сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова. Отметим, что в 2018 году на праздновании 229-летия Николаева Pianoбой уже выступали. Тогда вместе с ними сцену на Соборной площади разделила молдавская рок-группа Zdob si Zdub.