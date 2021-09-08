Бюро экономической безопасности не сможет начать работу в намеченную дату 25 сентября.

Об этом «Суспільному» сообщил глава структуры Вадим Мельник.

Начальник бюро признался, что его подчиненные не успевают.

— Мы не успеваем. Определенные процессы были затянуты — не из-за Кабмина или депутатов. Так случилось, что оно немного затянулось, — заявил Вадим Мельник.

По его словам, полгода, выделенные на создание этого ведомства, быстро истекли.

— Все ориентируются на дату 25 сентября. Мы ориентируемся на эту дату. Почему я и сказал, что выбрал тактику как можно скорее назначить 30% центрального аппарата. Чтобы все направления перекрыть, чтобы начать работу, перехватить именно этот функционал, который должен делать БЭБ. И успеем ли мы? Нет, мы не успеваем, — заключил глава БЭБ.

Процесс найма работников в структуру экономической безопасности пройдет в течении месяца.

— Необходимо правильно организовать деятельность этих органов в переходный период, если будет такая ситуация, — объяснил он.

Мельник добавил, что хочет избежать ситуации, когда одно ведомство уже прекратило работу, а его замена еще не запустилась.

— Да, такое может случиться —это риск. Сейчас обсуждается вопрос, как не допустить этого. В законе прописано так: сначала работа БЭБ, но не позднее шести месяцев. Шесть месяцев истекают 25-го или 26 сентября. Это как раз та дата, когда изымается из Налогового кодекса блок налоговой милиции и она перестает существовать, — отметил директор бюро.

Как сообщалось, экс-министр финансов Украины и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк обратился в ОАСК, чтобы остановить конкурс на пост главы Бюро экономической безопасности.