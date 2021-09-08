Чехия в заочном режиме приговорила к 20 годам заключения наемника, который воевал за пророссийские бандформирования на Донбассе.

Об этом передает Милитарный.

Процесс над гражданином Чехии Иржи Урбанеком проходил в городском суде Праги. Наемник предложил свои услуги террористам на востоке страны еще зимой 2015 года и воевал в этих краях до конца января 2018.

Урбанек получил прозвище «Бегемот» и участвовал в боевых операциях против ВСУ в районах Марьинки, Спартака и Красногоровки, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии.

Суд признал доказательства прокуратуры достаточными и назначил злоумышленнику двадцать лет тюрьмы.

— Урбанек хорошо осознавал противоправность своих действий, и для суда не нужны доказательства, что он сам в кого-то стрелял — уже само участие в таких действиях делает из него исполнителя преступного акта, — заключила судья.

Напомним, cуд Праги после апелляции повысил наказание Алексею Фадееву, который воевал за террористов на Донбассе. В начале его приговорили к 4,5 годам заключения, после пересмотра дали 21 год тюрьмы.