Генсек китайской компартии Си Цзиньпин лично позвонил премьеру Италии Марио Драги, чтобы получить поддержку для проведения зимних Игр в Пекине в следующем году.

Об этом сообщает SCMP.

Си призвал Рим «играть активную роль» в продвижении «здоровых и стабильных» китайско-европейских отношений. Он сказал, что две страны должны «твердо поддерживать друг друга в успешном проведении зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году и в Милане в 2026 году» и использовать эти мероприятия для «расширения двустороннего сотрудничества в области зимних видов спорта и смежных отраслях».

Взамен Китай предложил выступить за проведение саммита G20 в Риме.

В этом году Италия должна стать председателем G20, а 30-31 октября в Риме пройдет саммит лидеров. Согласно источникам, Пекин все еще взвешивает, примет ли Си Цзиньпин личное участие в мероприятии.

Тем времени китайцы декларируют, что Пекин готов работать с Италией — единственной из европейских стран с развитой экономикой, которая официально одобрила китайскую стратегию «Один пояс, один путь», над укреплением двусторонних связей.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет заявлял, что для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине потребуются зрители.