В Турции прошла церемония закладки корабля класса Ada для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Видеозапись церемонии, которая проходила в Стамбуле, опубликовал в своем Facebook народный депутат Украины Игорь Копытин.

Политик рассказал, что контракт на строительство корветов был подписан в конце 2020 года.

— Контрактом предусматривается также высокая степень локализации строительства корветов в Украине, что обеспечит работу нашим корабелам над такими важными проектами и усиление военно-морских возможностей. Благодаря украинско-турецкой синергии будем усиливать наши ВСУ и развивать двухстороннее сотрудничество в сфере ОПК, - написал Игорь Копытин.

Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле. Как отмечают в ВМС ВСУ, строительство корвета продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса проходит торжественная церемония закладки киля корабля. По нынешним договоренностям, корвет переправят в Украину в 2022 году, а в состав ВМС ВСУ он войдет в 2024-м.

Торжественная церемония закладки киля корабля прошла в Турции при участии делегации Минобороны во главе с командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой. По его словам, все договоренности с Турцией выполняются вовремя, а некоторые – «даже с опережением установленных сроков». Он привел в пример беспилотники Bayraktar TB2, которые уже есть в Украине.

— Все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков, это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов «Байрактар ТВ-2», которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны, - сказал Алексей Неижпака.

Корпус первого корвета построят в Турции, а оснащение, установление вооружения и доведение до полной готовности состоится в Украине. Особенностью контракта является поэтапная передача украинской стороне технологий строительства кораблей этого класса. Все следующие корветы класса Ada будут построены исключительно на украинских мощностях.

Корветы Ada имеют полное водоизмещение свыше 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Экипаж – 106 человек. На корветах установлено восемь противокорабельных ракет Гарпун, торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM. Корветы ADA оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ. На таких кораблях есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов. Также предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

Напомним, судостроительный завод «Океан» в Николаеве заключил меморандум с Государственным оборонный концерном Турецкой республики о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для ВМС Украины.