Депутат Николаевского областного совета от «Слуги Народа» Виталий Гомерский рассказал о ходе ремонтных работ автодороги Н-11 Днепр-Николаев, которые происходят в рамках программы «Большое Строительство».

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Депутат сообщил, что команда «Слуги Народа» работает слажено, а ход работ тщательно контролируют: народный депутат Украины Игорь Негулевский, глава Баштанской громады Александр Бережной, глава Баштанской РГА Владислав Дмитров, депутаты областного совета.

Отмечается, что текущий средний ремонт автодороги Н-11 Днепр-Николаев на участке км 207 + 582 — км 213 + 207 подходит к концу.

Завершающие 900 метров на объезде Баштанки уже в выравнивающем слое асфальтобетонного покрытия.

До этого на объекте дорожники выполнили работы по укладке геотекстиля и дренажа, а также обустроили основание из щебня и «постного» бетона. Впереди финальное асфальтирование дорожного полотна щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

По словам Виталия Гомерского, именно благодаря совместным усилиям всех ветвей власти, а также Службы автомобильных дорог Николаевской области все работы ведутся в обычном режиме.

— Надеемся, что уже до конца текущей недели будет нанесена дорожная разметка, установлены сигнальные знаки и объездная дорога будет введена в эксплуатацию. Эта ситуация является прекрасным примером качественной совместной работы всей команды политсилы «Слуга Народа» в регионе и успешной мобилизации в случае возникновения кризисных ситуаций, — добавил депутат областного совета.

По информации пресс-службы Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа»