Постоянные представители стран Евросоюза еще на полгода продлили санкции против людей и компаний за дестабилизацию, подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это решение приняли на заседании Комитета постоянных представителей (COREPER), сообщил Интерфакс-Украина.

Для утверждения этого решение его должен принять Совет ЕС, а затем оно должно быть опубликовано в Официальном журнале. После этого продление санкций против России вступит в силу.

В июле ЕС продлил на пол года экономические санкции против России за аннексию Крыма. В начале июня ЕС продлил запрет инвестировать во временно оккупированный Россией Крым еще на один год.

Евросоюз ввел санкции из-за оккупации Крыма еще в 2014 году — с тех пор их продлевают ежегодно. Согласно им, запрещается инвестировать во временно оккупированный Россией полуостров и импортировать продукцию из Крыма и Севастополя в страны Европы.

Напомним, Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций западных стран. Так могут расширить меры в отношении РФ.