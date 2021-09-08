В Николаеве компания «Терра-ЮГ» направила в горсовет документы на получение разрешения на составление проекта землеустройства по строительству стоянки для грузовых автомобилей — жители Ингульского района категорически против такого соседства.

Об этом речь шла среду, 8 сентября, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам экологии, регулирования земельных отношений Николаевского горсовета, передают НикВести.

Обсуждаемый участок находится возле забора Нефтебазы вблизи пересечения лиц Космонавтов и Железнодорожной.

— Они выводят нашу землю, она приватизирована у меня, там 3 участка. Как они могут без нас? С нами никто не говорил. Мусорников там нет, никаких условий за 20 лет не сделали. Там мы убираем, живем там… Землю они уже у нас отобрали, — отметил местный житель.

Представитель «Терра-ЮГ» заверил, что их цель — убрать машины, разбросанные по всему району, в одно место.

— Там каждый день аврал, машины стоят на переезде, стоят возле дорог, проехать нельзя. Помимо нашего предприятия там еще миллион предприятий. Мы хотим сделать благоустройство территории, парковать свои автомобили конкретно там, сделать санузлы, душевые кабины для водителей. Чтобы вся техника не была разбросана по всему району, — отметил он.

Татьяна Кравчук предложила остановить обсуждение и позволить местным жителям и представителям предприятия «спокойно встретиться и обсудить все варианты».

Глава депутатской комиссии Елена Нестеренко предложила для начала согласовать проект решения о получении разрешения на составление проекта землеустройства, но потом затребовать указанный проект для изучения.

— Не земельного участка, а именно проект строительства. Может, предпроектный эскиз, где будет видно, сколько автомобилей, какая инфраструктура предусматривается, как учтены интересы жителей, шумоизоляция, — сказала Елена Нестеренко.

Депутат Сергей Танасов заявил, что в этой ситуации он будет «на стороне людей».

— Я понимаю, что такое загазованность воздуха, какое техническое состояние машин, которые будут приезжать на терминалы. У вас есть два пути решения вопроса. Сегодня вы полюбовно познакомитесь и этот вопрос мы поставим на паузу. За месяц или два решите все вопросы с жителями, а потом согласуем выделение вам этой земли, — сказал Сергей Танасов, добавив, что второй вариант — решить свою проблему на базе свободного участка, от которого отказалась компания «Bunge». — Мы, безусловно, будем общаться с людьми, нам нужно сейчас понимать, есть ли вообще смысл общаться, — отметил представитель компании.

В итоге депутаты не смогли найти голосов для снятия этого проекта решения с рассмотрения до урегулирования конфликта с горожанами, также комиссия не нашла голосов для согласования проекта в первоначальном виде. Теперь данный вопрос рассмотрит сессия горсовета.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона Матвеевка категорически против соседства с отстойником для большегрузов площадью 379 тысяч 959 квадратных метров.

Служба автомобильных дорог закажет проект строительства отстойника для фур под Николаевом на участке рядом с трассой М-14 неподалеку от поворота на микрорайон Матвеевка.

Ориентировочная стоимость работ — 1 миллион гривен. Тендер пройдет по упрощенной процедуре. Подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года.

Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.

Напомним, что САД также закажет проект строительства транспортной развязки в этом районе. Всего новых развязок в Николаеве будет три. Одну, в частности, планирую построить с нуля для т.н. «японского» моста.

Как сообщалось, на въезде в Николаев со стороны Киева и Одессы планируют построить отстойники для большегрузов вместительностью до 500 фур каждый.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что «Укравтодор» выделит 100 миллионов гривен на строительство отстойников для большегрузного транспорта в регионе.