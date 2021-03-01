Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что «Укравтодор» выделит 100 миллионов гривен на строительство отстойников для большегрузного транспорта в регионе.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии облсовета по вопросам ЖКХ сегодня, 1 марта, пишут НикВести.

По словам Анна Замазеевой, на следующем заседании комиссии она представит презентацию данного проекта и участок, где планируют сделать отстойник для фур.

— Я провела переговоры с «Укравтодором» — они готовы и уже выделяют 100 миллионов гривен для того, чтобы мы сделали отстойник в Николаевской области по лучшим европейским стандартам. Получается, у нас для этого есть средства. Но мы столкнулись с проблемой, как передать с коммунальной собственности в государственную, на баланс «Укравтодора», земельный участок для того, чтобы они его заасфальтировали и вернули нам. Мы бы хотели реализовать этот проект, потому что, все понимают, что мы бы разгрузили наш город. Я надеюсь, что к следующей комиссии будет готова сама презентация, и мы решим вопрос, как можно передать с баланса на баланс. Я думаю, что в следущий раз мы презентуем и сам земельный участок, - рассказала Анна Замазеева.

Напомним, что компания «Bunge» собирается построить маслохранилище и отстойник для большегрузного транспорта в Ингульском районе Николаева. Против такой инициативы выступили против жители улицы Железнодорожной. В частности, жильцы возмущены, что, согласно схеме, расстояние между будущим маслохранилищем и жилыми домами составляет меньше 100 метров.

Кроме этого, почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына пообещал решить вопрос с компанией «Bunge», на выбросы пыли которой при перевалке сырья в порту жалуются горожане.

Мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал строительство компанией «Bunge» маслохранилища и отстойника для фур в Ингульском районе Николаева.