Мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал строительство компанией «Bunge» маслохранилища и отстойника для фур в Ингульском районе Николаева.

Об этом городской голова рассказал в комментарии НикВести.

Александр Сенкевич рассказал, что представители компании «Bunge» пообещали построить стену, которая будет ограждать жителей улицы Железнодорожной от звуков при работе предприятия.

— Я поддерживаю, чтобы это все было построено согласно норм, чтобы фуры не скапливались на Космонавтов и улице Железнодорожной. В каком-то смысле, в нашем разговоре с ними — это было одним из условий, чтобы убрать машины из-под домов людей. Кроме того, построить стену, которая будет ограждать жителей от всех звуков и привести в порядок дорогу по улице Железнодорожной, которая ведет к улице Виноградной, - рассказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич

Напомним, что компания «Bunge» собирается построить маслохранилище и отстойник для большегрузного транспорта в Ингульском районе Николаева. Против такой инициативы выступили против жители улицы Железнодорожной. В частности, жильцы возмущены, что, согласно схеме, расстояние между будущим маслохранилищем и жилыми домами составляет меньше 100 метров.

Кроме этого, почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына пообещал решить вопрос с компанией «Bunge», на выбросы пыли которой при перевалке сырья в порту жалуются горожане.