Жители улицы Железнодорожной выступили против строительства маслохранилища и отстойника для фур компанией «Bunge» в Ингульском районе Николаева.

Об этом шла речь на заседании земельной комиссии Николаевского горсовета в понедельник, 15 февраля, пишут НикВести.

Как известно, компания «Bunge» собирается построить маслохранилище и отстойник для большегрузного транспорта в Ингульском районе.

Инициативная группа жителей улицы Железнодорожной, которые пришли на заседание земельной комиссии, выступили против такой инициативы. В частности, представитель жильцов Денис Никитин рассказал, что, согласно схеме, расстояние между будущим маслохранилищем и жилыми домами составляет меньше 100 метров.

— На протяжении всего времени идет едкий запах масла, который распространяется по всему микрорайону. Это точно такой же «Экотранс» только на территории ЮТЗ. Там просто удушливый запах масла. В то время как представители компании «Bunge» обещали привести все в порядок, мы узнаем, что компания хочет сделать какой-то маслонакопитель с трубопроводом, с галереей этой, скажем так. Значит, там идет жилая зона, расстояние между жилыми домами и вот этими вещами составляет менее ста метров. Здесь прогнозируется отстойник. Вы представьте, большое количество большегрузного транспорта заходит на эту территорию, зима, прогрев двигателя — мы знаем, мы сталкивались, потому что под окнами у каждого эти фуры стоят. Мы обращались к экологам. Там аналогичная ситуация, как с «Экотрансом» — экологи не имеют права попасть на территорию «Bunge», полиция не имеет права туда попасть. Замеры, по факту, сделать невозможно. Прошел год и ничего не изменилось, - сказал Денис Никитин.

Напомним, что почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына пообещал решить вопрос с компанией «Bunge», на выбросы пыли которой при перевалке сырья в порту жалуются горожане.