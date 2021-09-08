Кабмин вносит на рассмотрение СНБО пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружению Керченского моста, организации сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ и перепланировке парков и объектов культурного наследия в Севастополе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минреинтеграции.

Проекты этого решения подготовило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по результатам совместной работы с Министерством иностранных дел и другими государственными органами.

— Правительство Украины будет реагировать на любые действия лиц, которые угрожают нарушению украинского суверенитета! Мы будем прилагать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории Украинского Крыма понесли ответственность за свои действия! С этой целью мы будем развивать более тесное сотрудничество с международными партнерами. Призываем представителей российской оккупационной власти и их пособников задуматься о неотвратимости наказания, — отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Игорь Яременко.

Применение санкций к соответствующим юридическим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, сделает невозможным его использование, запретит проведение экспортно-импортных операций, сделает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины, остановит выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины.

В то же время применение санкций к указанным физическим лицам сделает невозможным их въезд на территорию Украины, заблокирует возможность распоряжаться имуществом, которое находится на территории Украины. Также указанным физическим лицам и лицам, которые прямо или косвенно ими контролируются или действуют в их интересах, будет запрещено участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

После принятия соответствующего решения СНБО и вступления в силу Министерство иностранных дел должно проинформировать об этом решении компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, что представители Демократической партии США требовали от администрации президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении Российской Федерации за факты, свидетельствующие о попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года.