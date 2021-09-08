В Кремле заявили, что не поднимают с Александром Лукашенко тему признания оккупированного Крымского полуострова часть федерации.
На вопрос корреспондента ТАСС отвечал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Спикер Путина отметил, что Кремлю не нужно признание захвата Крыма от Александра Лукашенко, который находится в подвешенном состоянии в своей родной стране.
На конкретный вопрос Песков ответил отрицательно: «вопрос не поднимают» и «Путин никогда такого вопроса не ставил», добавив, что «это суверенный вопрос каждого государства».
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В Кремле заявили, что не поднимают с Александром Лукашенко тему признания оккупированного Крымского полуострова часть федерации.
На вопрос корреспондента ТАСС отвечал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Спикер Путина отметил, что Кремлю не нужно признание захвата Крыма от Александра Лукашенко, который находится в подвешенном состоянии в своей родной стране.
На конкретный вопрос Песков ответил отрицательно: «вопрос не поднимают» и «Путин никогда такого вопроса не ставил», добавив, что «это суверенный вопрос каждого государства».
Напомним, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает оккупированный Россией Крым частью РФ