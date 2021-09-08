Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что в городе есть ЖЭКи и ОСМД, которые отказываются промывать трубы перед отопительным сезоном из-за финансовых проблем.

Как рассказал он в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ, промывка труб позволяет экономить расходование тепла.

— Предприятие готовится к сезону согласно графика. Мы работаем – с некоторыми ЖЭКами и ОСМД у нас, скажем так, более конструктивный диалог, а с кем-то менее, но город к отопительному сезону готовится. Почти все дома проходят гидравлические испытания. У нас возникает вопрос с ЖЭКами и ОСМД только по промывкам, потому что мы требуем её у всех, но многие не хотят делать из-за того, что есть финансовые проблемы. Но если систему вовремя промывать, то расход тепла будет меньше. Мы готовимся к сезону, выполняем капитальные ремонты, строим сами новые котлы, делаем новые теплотрассы. Пока всё идёт в стандартном режиме, места разрытий наши благоустраиваем, асфальтируем, – сказал Николай Логвинов.

Напомним, в августе 2021 года мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что подготовка к отопительному сезону 2021/2022 в городе идет в плановом режиме. При этом, согласно инфографике аналитического портала «Слово и дело», старт отопительного сезона 2021/2022 в Николаеве находится под угрозой срыва из-за задолженности горожан за теплоснабжение.