Северная Корея, скорее всего, организовала военный парад в Пхеньяне с вечера среды на четверг.

Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на государственную прессу КНДР.

Парад состоялся в среду после полуночи на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна, на нем демонстрировали новую технику (включая истребители), появился на торжественном мероприятии и самолично Ким Чен Ын. Утром он вернулся на площадь, где перед камерами «выслушал народ».

На кадрах из государственных СМИ Ким в светло-бежевом костюме машет с балкона собравшимся внизу зрителям. Солдаты в оранжевых защитных костюмах были частью парада, в который входили конные подразделения, собачьи упряжки и другая техника.

В южнокорейской разведке подтвердили, что изучают косвенные свидетельства.

Северная Корея провела свой последний военный парад в январе, за несколько дней до приведения к присяге президента США Джо Байдена, и продемонстрировала баллистическую ракету, которая может быть запущена с подводной лодки.

Пхеньян находится под серией международных санкций за свои программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Напомним, инспекторы МАГАТЭ приводят доказательства возобновления работы севернокорейского завода по производству плутония, который был остановлен с 2018 года.