В Николаевской области в рамках реализации программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» в поселке городского типа Арбузинка в активной фазе продолжается капитальный ремонт общеобразовательной школы I - III ступеней №2 имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Работники подрядной организации выполняют внутренние и наружные работы на объекте.

— Уже сделали стяжку пола с покрытием плиткой и линолеумом. Завершили финишную шпатлевку. Смонтировали подвесные и гипсокартоновые потолки, установили новые металлические двери. Благоустройство на территории главного фасада уже выполнено на 90%, в настоящее время ведутся работы по благоустройству внутреннего двора. Также главный акцент сейчас сделан на ремонтных работах в столовой, — сказано в сообщении.

10 кабинетов и один вход уже отдали под учебный процесс.

— Реконструкция здания приближает реализацию мечты взрослых и детей о преобразовании учреждения в современную и комфортную школу, — отметили в ОГА.

Пресс-релиз