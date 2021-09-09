Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в Генеральной ассамблее ООН, которая откроется 14 сентября.

Об этом передает «Интерфакс».

Вероятно, такое решение было принято из-за того, что в СМИ обсуждают возможность визита президента Украины Владимира Зеленского на Генеральную ассамблею НАТО. Сейчас, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, окончательного решения об визите Зеленского в США нет.

— Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает также возможность онлайн-выступления, — отметил Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг, 9 сентября.

Он отметил: «Мы примем решение о том, будет ли этот визит физическим, или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН».

76 сессия Генеральной ассамблее ООН откроется во вторник, 14 сентября. Общие дебаты должны состояться 21-27 сентября.

Ранее Владимир Зеленский ответил на статью Путина, заявив, что Украина является наследницей Киевской Руси, и «двоюродным племянникам и очень далеким родственникам не следует посягать» на ее наследие.

Ранее Владимир Путин обвинил США в организации Майдана в Украине в 2013-2014 годах.