Официальные лица Молдовы предложили ограничить аэропорт Кишинева для пользования лидером так называемого Приднестровья Вадимом Красносельским.
Об этом информирует Newsmaker.
В частности, «президенту» незаконного формирования помешают пользоваться VIP-залом, заставив проходить досмотр наравне с другими людьми.
— Возможно, мы введем правила на законодательном уровне, согласно которым все должностные лица будут проходить проверки в аэропорту в обычном режиме. Чтобы их обслуживали вместе с гражданами, пусть посмотрят, насколько это легко, — высказал идею спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.
Напомним, Украина запрещает автомобильные номера Приднестровья с сентября.
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Официальные лица Молдовы предложили ограничить аэропорт Кишинева для пользования лидером так называемого Приднестровья Вадимом Красносельским.
Об этом информирует Newsmaker.
В частности, «президенту» незаконного формирования помешают пользоваться VIP-залом, заставив проходить досмотр наравне с другими людьми.
— Возможно, мы введем правила на законодательном уровне, согласно которым все должностные лица будут проходить проверки в аэропорту в обычном режиме. Чтобы их обслуживали вместе с гражданами, пусть посмотрят, насколько это легко, — высказал идею спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.
Напомним, Украина запрещает автомобильные номера Приднестровья с сентября.