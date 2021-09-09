Официальные лица Молдовы предложили ограничить аэропорт Кишинева для пользования лидером так называемого Приднестровья Вадимом Красносельским.

Об этом информирует Newsmaker.

В частности, «президенту» незаконного формирования помешают пользоваться VIP-залом, заставив проходить досмотр наравне с другими людьми.

— Возможно, мы введем правила на законодательном уровне, согласно которым все должностные лица будут проходить проверки в аэропорту в обычном режиме. Чтобы их обслуживали вместе с гражданами, пусть посмотрят, насколько это легко, — высказал идею спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.