Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил украинскому коллеге коллективное исследование останков жертв палачей НКВД, найденных в Одессе.

Об этом пишет «Збруч».

Главы правительств Польши и Украины встретились в Карпаче на экономическом форуме.

— Недавно обнаружено захоронение под Одессой, где НКВД, советские коммунисты, убивали украинцев и поляков и людей других национальностей. Там мы можем очень быстро совместно начать работу, — затронул тему Матеуш Моравецкий.

Польский политик добавил, что в нашей истории есть спорные моменты, которые стоит разъяснить для обоих наций. В качестве примера он привел вопросы, касающиеся эсгумации жертв Волынской трагедии.

Представитель Варшавы добавил, что Польша принципиально поддерживает суверенность Украины и осуждает агрессию Кремля против Киева, а также солидаризируется с «Крымской платформой».

По словам премьера РП, Варшава хочет развивать сотрудничество с Украиной во многих сферах экономики, особенно, касательно приграничных районов.

— Уверен, Польша понимает и поддерживает наше стремление присоединиться к европейской энергосистеме как на фоне гибридной агрессии Российской Федерации, так и в контексте перспективы членства Украины в ЕС, — заключил Денис Шмыгаль.

Он также пригласил союзника приехать в Украину и провести саммит Люблинского треугольника при участии Киева, Варшавы и Вильнюса.

— Новые качественные формы сотрудничества приобретает Люблинский треугольник. Я предложил провести в ближайшее время встречу глав правительств стран Люблинского треугольника, чтобы вывести наше трехстороннее сотрудничество на новый уровень, — подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, неподалеку от Одесского аэропорта активисты и археологи раскопали общие могилы жертв политических репрессий НКВД 30-х годов прошлого века.

Он также отметил о желании Украины стать "неотъемлемой частью Триморья", которая сегодня объединяет только страны ЕС.