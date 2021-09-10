Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил украинскому коллеге коллективное исследование останков жертв палачей НКВД, найденных в Одессе.
Об этом пишет «Збруч».
Главы правительств Польши и Украины встретились в Карпаче на экономическом форуме.
— Недавно обнаружено захоронение под Одессой, где НКВД, советские коммунисты, убивали украинцев и поляков и людей других национальностей. Там мы можем очень быстро совместно начать работу, — затронул тему Матеуш Моравецкий.
Польский политик добавил, что в нашей истории есть спорные моменты, которые стоит разъяснить для обоих наций. В качестве примера он привел вопросы, касающиеся эсгумации жертв Волынской трагедии.
Представитель Варшавы добавил, что Польша принципиально поддерживает суверенность Украины и осуждает агрессию Кремля против Киева, а также солидаризируется с «Крымской платформой».
По словам премьера РП, Варшава хочет развивать сотрудничество с Украиной во многих сферах экономики, особенно, касательно приграничных районов.
— Уверен, Польша понимает и поддерживает наше стремление присоединиться к европейской энергосистеме как на фоне гибридной агрессии Российской Федерации, так и в контексте перспективы членства Украины в ЕС, — заключил Денис Шмыгаль.
Он также пригласил союзника приехать в Украину и провести саммит Люблинского треугольника при участии Киева, Варшавы и Вильнюса.
— Новые качественные формы сотрудничества приобретает Люблинский треугольник. Я предложил провести в ближайшее время встречу глав правительств стран Люблинского треугольника, чтобы вывести наше трехстороннее сотрудничество на новый уровень, — подчеркнул глава Кабмина.
Напомним, неподалеку от Одесского аэропорта активисты и археологи раскопали общие могилы жертв политических репрессий НКВД 30-х годов прошлого века.
Он также отметил о желании Украины стать "неотъемлемой частью Триморья", которая сегодня объединяет только страны ЕС.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил украинскому коллеге коллективное исследование останков жертв палачей НКВД, найденных в Одессе.
Об этом пишет «Збруч».
Главы правительств Польши и Украины встретились в Карпаче на экономическом форуме.
— Недавно обнаружено захоронение под Одессой, где НКВД, советские коммунисты, убивали украинцев и поляков и людей других национальностей. Там мы можем очень быстро совместно начать работу, — затронул тему Матеуш Моравецкий.
Польский политик добавил, что в нашей истории есть спорные моменты, которые стоит разъяснить для обоих наций. В качестве примера он привел вопросы, касающиеся эсгумации жертв Волынской трагедии.
Представитель Варшавы добавил, что Польша принципиально поддерживает суверенность Украины и осуждает агрессию Кремля против Киева, а также солидаризируется с «Крымской платформой».
По словам премьера РП, Варшава хочет развивать сотрудничество с Украиной во многих сферах экономики, особенно, касательно приграничных районов.
— Уверен, Польша понимает и поддерживает наше стремление присоединиться к европейской энергосистеме как на фоне гибридной агрессии Российской Федерации, так и в контексте перспективы членства Украины в ЕС, — заключил Денис Шмыгаль.
Он также пригласил союзника приехать в Украину и провести саммит Люблинского треугольника при участии Киева, Варшавы и Вильнюса.
— Новые качественные формы сотрудничества приобретает Люблинский треугольник. Я предложил провести в ближайшее время встречу глав правительств стран Люблинского треугольника, чтобы вывести наше трехстороннее сотрудничество на новый уровень, — подчеркнул глава Кабмина.
Напомним, неподалеку от Одесского аэропорта активисты и археологи раскопали общие могилы жертв политических репрессий НКВД 30-х годов прошлого века.
Он также отметил о желании Украины стать "неотъемлемой частью Триморья", которая сегодня объединяет только страны ЕС.